انت الأن تتابع خبر تشيلسي يواجه نوتينجهام فورست في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يخوض فريق تشيلسي مباراة قوية مساء اليوم الأحد، أمام نظيره فريق نوتينجهام فورست، والتي ستجمع بين الفريقين، على ملعب ستامفورد بريدج ضمن مواجهات الجولة السابعة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي 2024 – 2025.

ويدخل فريق تشيلسي مباراته أمام نوتينجهام فورست

وهو في المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة، بينما يخوض فريق نوتنجهام فورست مباراته أمام تشيلسي اليوم الأحد وهو في المركز العاشر برصيد 9 نقاط.

ويبحث فريق تشيلسي عن تحقيق الفوز على نوتينجهام فورست اليوم من أجل الاستمرار في المنافسة على الصدارة مع الكبار في البريميرليج هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ونوتينجهام فوريست في الدوري الإنجليزي