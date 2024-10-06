نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نانت ضد ليون في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليون لمواجهة نانت مساء اليوم الأحد الموافق 6 من شهر أكتوبر الحالي، في إطار منافسات بطولة الدوري الفرنسي.

يآمل مصطفى محمد اليوم في قيادة نانت لتحقيق الفوز على ليون من أجل العودة إلى نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي.

موعد مباراة ليون ضد نانت في الدوري الفرنسي

تنطلق صافرة بداية أحداث مباراة ليون ضد نانت في الدوري الفرنسي، في تمام الساعة الرابعة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث تلعب المباراة على ملعب "جروباما ستاديوم".

القناة الناقلة لمباراة ليون ضد نانت في الدوري الفرنسي

ومن المقرر أن تذاع مباراة ليون ضد نانت في الدوري الفرنسي، عبر قناة beIN Sports HD 4، الناقل الحصري والوحيد لإذاعة المباراة.