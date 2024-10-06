نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مرموش ضد هاري كين.. تشكيلة آينتراخت فرانكفورت المتوقعة أمام بايرن ميونخ في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -





يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت بنظيره بايرن ميونخ، مساء اليوم الأحد الموافق 6 أكتوبر الحالي، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

ويدخل عمر مرموش في صراع ناري اليوم أمام منافسه هاري كين على صدارة هدافي الدوري الألماني.



تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ

ومن المتوقع أن يدخل آينتراخت فرانكفورت مباراته أمام بايرن ميونخ بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: تياتي، كوتش، توتا، كريستينسين.

خط الوسط: شاكيري،جوتزه، لارسون، ناوف.

خط الهجوم: عمر مرموش، إيكيتيتي.

القناة الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وبايرن ميونخ

يمكنكم مشاهدة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، اليت تمتلك حقوق بث وإذاعة مباريات هذه البطولة، بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي للتعليق على أحداث تلك المباراة.

