السفير البكر: موقف الكويت ثابت في دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - - أبوالحسن: وفقا للتقارير الأممية هناك مليون و900 ألف نازح داخلي في غزة

- النوري: الجمعية الكويتية للإغاثة قدمت العام الماضي مساعدات إنسانية للفلسطينيين بأكثر من 21 مليون دولار

أكد مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر اليوم الأحد، مواقف دولة الكويت الثابتة ومساعيها في حل القضية الفلسطينية حلا عادلا وشاملا نهائيا وفق القرارات والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وفي تصريح أدلى به عقب ندوة نظمها معهد (سعود الناصر الصباح) الدبلوماسي الكويتي التابع لوزارة الخارجية بعنوان (عام على غزة)، لفت السفير البكر إلى أن القضية الفلسطينية لا تزال متصدرة أولويات سياسة الكويت الخارجية، مؤكدا بقاء دولة الكويت على موقفها الثابت والراسخ في دعم الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة كافة وفي مقدمتها إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها (القدس الشرقية).

وأضاف أن دولة الكويت لم تغب عن جميع القمم والمؤتمرات التي عقدت من أجل نصرة الشعب الفلسطيني وكانت في مقدمة الدول الداعمة لهذه القضية.

وأشار إلى أن مواقف دولة الكويت تجاه هذه القضية تكمن في «أهمية الإيقاف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير الحماية الضرورية اللازمة للشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإغاثية العاجلة وإدانة التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني وأهمية إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين بالإضافة إلى أهمية الحل السياسي للقضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والعمل على منع التصعيد الإقليمي واتساع رقعة الصراع».

من جانبه قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى دولة الكويت مازن أبوالحسن إنه وفقا للتقارير الحديثة من الأمم المتحدة فيوجد حاليا في قطاع غزة مليون و900 ألف نازح داخلي، مبينا أن الكثير منهم ينزحون أكثر من 10 مرات.

ووصف أبوالحسن الحالة الإنسانية في غزة بـ«الكارثية» إذ قال إن البنى التحتية تدهورت حيث وصلت نسبة تدمر وتضرر البنى التحتية إلى 70 في المئة والقطاع الصحي بانهيار تام فهناك فقط 16 مستشفى من المستشفيات التي تعمل بغزة بالإضافة الى الأشخاص الذين فقدوا حياتهم إذ قتل أكثر من 41 ألف شخص بينما وصلت أعداد الجرحى إلى 96 ألف مصاب.

وأضاف أن المعاناة الإنسانية ستزداد سوءا في حال عدم تواجد حل سياسي لهذه المعاناة لأن العمل الإنساني يواجه تحديات كبيرة أهمها الاستهداف اليومي للمدنيين، لافتا الى طلب كل وكالات الأمم المتحدة للالتزام بالقانون الدولي باعتباره الحل الوحيد لإيقاف هذه المعاناة.

بدوره قال رئيس اللجنة الإغاثية وأمين الصندوق بالجمعية الكويتية للإغاثة المهندس جمال النوري إن الجمعية أنفقت خلال العام الماضي وبعد العدوان المتزايد من الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة مساعدات إنسانية للأشقاء الفلسطينيين بلغت أكثر من 21 مليون دولار عبر الرحلات الجوية والقوافل البرية والسفن الإغاثية التي حملت ما يزيد عن 6 آلاف طن من المساعدات الإنسانية للقطاع.

وأضاف النوري أن فريق الجمعية نجح في الدخول الى القطاع مرتين أوائل أبريل الماضي ونهايته وبحوزته 10 أطنان من المستلزمات الصحية والأجهزة الطبية، مبينا أنه خلال 15 يوما أجريت أكثر من 420 عملية جراحية للمرضى والمصابين في القطاع.

وحضر الندوة مساعد وزير الخارجية لشؤون المعهد السفير ناصر الصبيح وعدد من رؤساء البعثات الأجنبية والدبلوماسيين.