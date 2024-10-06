غوتيريش يدعو إلى إنهاء العنف في غزة ولبنان

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 08:26 صباحاً - دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، إلى إنهاء «أعمال العنف المروعة» و«سفك الدماء» في غزة ولبنان، وذلك قبل يومين من الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى التي نفذتها فصائل المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة.

وتحل، غدا الإثنين، 7 أكتوبر/ تشرين الأول الذكرى السنوية الأولى لعملية طوفان الأقصى التي اندلع على إثرها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي امتد فيما بعد إلى لبنان.

وقال غوتيريش، في بيان: «اليوم هو فرصة للمجتمع الدولي لكي يدين مجددا بصوت عالٍ وقوي الأعمال البغيضة لحماس، بما في ذلك احتجاز محتجزين».

وطالب غوتيريش، في بيانه بـ«الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المحتجزين، مطالبا حماس بـ«السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم».

وشدد غوتيريش على أنه «منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، اندلعت موجة من أعمال العنف المروعة وسفك الدماء، وقد حان وقت تحرير المحتجزين، وإسكات الأسلحة، ووضع حد للمعاناة التي اجتاحت المنطقة».

كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه من امتداد الصراع إلى لبنان ضد حزب الله.

قال غوتيريش: «إن الحرب التي اندلعت قبل عام لا تزال تدمر أرواحا وتسبب معاناة إنسانية عميقة للفلسطينيين في غزة، واليوم للشعب اللبناني».