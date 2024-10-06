تدشين جدارية شهداء الكويت في المطار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:31 مساءً - دشن الوكيل المساعد بالديوان الأميري المدير العام لمكتب تكريم الشهداء وأسرهم صلاح العوفان، اليوم الأحد، جدارية شهداء الكويت في مبنى الركاب (T1) بمطار الكويت الدولي.

وقال العوفان في بيان صحفي إن الجدارية التي تعلوها صورة أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد وصورة ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تحمل صور وأسماء جميع شهداء الكويت الأبرار من أبناء الوطن إضافة إلى شهداء من 14 جنسية أخرى من غير الكويتيين ضحوا بحياتهم من أجل تراب الكويت.

وأكد العوفان حرص مكتب الشهيد على تخليد وتكريم شهداء الكويت في كل المحافل والأماكن المهمة داخل الكويت وخارجها تنفيذا لأهداف المكتب في تخليد الشهداء الأبرار وبالنظر إلى قيمة الشهادة ودورها الكبير في إعلاء روح الانتماء الوطني في المجتمع.

وأوضح أن اختيار موقع الجدارية في المطار الدولي عائد إلى أنه الواجهة الحقيقية للكويت والتي يرتادها العديد من الزوار من مختلف أنحاء العالم.