رئيس وزراء بريطانيا: النزاع في الشرق الأوسط يهدد بإحراق المنطقة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - علق رئيس وزراء بريطانيا، كير ستارمر، على الحرب في قطاع غزة والتصعيد الدامي في لبنان، وفقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تايمز".

واعتبر ستارمر أن "نيران هذا النزاع الدامي تهدد الآن بإحراق المنطقة الشرق الأوسط، والشرارات تتطاير في مجتمعاتنا، هنا في بلادنا".

وأضاف: "ثمة أشخاص يستغلون دائماً النزاعات في الخارج لتأجيج الصراعات عندنا".

ودعا زعيم حزب العمل من جديد «جميع الأطراف إلى ضبط النفس» و«العودة إلى الحلول السياسية وغير العسكرية».

ودعا ستارمر إلى الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة، معتبراً أن حل الدولتين هو الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الصراع.

وأكد: “نحصل على مستقبل أفضل مع إلحاق صدمة بجيل آخر أو تيتمه أو تشريده”.