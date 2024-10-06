الأرصاد: طقس حار نهارا معتدل ليلا غد.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا /الإثنين/ طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد؛ شديد الحرارة على جنوب الصعيد؛ معتدل الحرارة ليلا على جميع الأنحاء .

وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المصطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة .

فيما تنشط رياح معتدلة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة منع ارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 32 22العاصمة الادارية 31 216 اكتوبر 31 21بنهــــا 32 22 دمنهور 30 20وادى النطرون 31 22كفر الشيخ 30 22المنصورة 30 21 الزقازيق 32 22 شبين الكوم 31 21طنطا 30 21دمياط 29 22 بورسعيد 29 23الإسماعيلية 32 20السويس 32 21العريش 29 20رفح 28 19رأس سدر 33 22نخل 30 14 كاترين 28 12الطور 30 22طابا 30 23شرم الشيخ 33 25الاسكندرية 29 20العلمين 29 19مطروح 28 20السلوم 30 19سيوة 35 19رأس غارب 34 24الغردقة 34 23سفاجا 34 24مرسى علم 34 24شلاتين 35 25حلايب 32 24أبو رماد 34 24 رأس حدربة 31 25الفيوم 32 19بني سويف 32 19المنيا 32 18أسيوط 32 19سوهاج 33 20قنا 36 21 الأقصر 36 21أسوان 37 23الوادى الجديد 34 21أبوسمبل 37 24

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 40 26المدينة 42 27 الرياض 37 23المنامة 35 28أبوظبى 37 29الدوحة 35 29الكويت 38 21دمشق 32 18بيروت 29 24عمان 29 17القدس 27 17غزة 28 23بغداد 39 20مسقط 34 28صنعاء 28 11الخرطوم 39 28طرابلس 30 22تونس 32 23الجزائر 31 24الرباط 25 17نواكشوط 40 25

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 26 11إسطنبول 24 14إسلام آباد 33 21نيودلهى 35 25 جاكرتا 35 24بكين 21 08كوالالمبور 32 24طوكيو 29 22 أثينا 27 17روما 24 15باريس 19 13مدريد 21 12برلين 17 11لندن 17 13مونتريال 18 07موسكو 17 11 نيويورك 21 12واشنطن 25 11أديس أبابا 22 12