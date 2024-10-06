وزير الإسكان يوجه بضرورة انتهاء تطوير مركز مارينا العلمين السياحي في مارس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجاري والمخطط تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي.

حسن استغلال المساحات الشاغرة

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة بمركز مارينا العلمين السياحي بنهاية مارس المقبل، موجها بحسن استغلال المساحات الشاغرة، وتعظيم الاستفادة منها لإتاحة المزيد من الوحدات والغرف الفندقية لاستيعاب حجم الإقبال المتزايد من السياح من مختلف أنحاء العالم، وتعظيم العوائد المالية لضمان استدامة التنمية، وتوفير المزيد من عوامل الجذب.

واطلع وزير الإسكان على عدد من النماذج التصميمة لمشروعات ترفيهية بمعايير عالمية، سيتم تنفيذها بمركز مارينا العلمين السياحي من خلال القطاع الخاص، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومن خلال جهاز القرى السياحية لتوفير المزيد من عوامل الجذب، وتطوير مركز مارينا العلمين السياحي لتقديم أعلى مستوى من الخدمات للمواطنين والسائحين القادمين للساحل الشمالي الغربي.

توسعة وتطوير طريق الخدمة أمام مارينا

وأوضح المهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية، أنه جار توسعة وتطوير طريق الخدمة أمام مارينا في المسافة من مارينا 1 : مارينا 3 بطول 6 كيلومترات، بحيث يصبح طريقا مزدوجا (2 حارة لكل اتجاه) مع تطوير ورفع كفاءة المداخل أمام البوابات، إضافة إلى تركيب كاميرات للمراقبة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء لتغيير الصورة البصرية داخل مركز مارينا، ورفع كفاءة بوابات مارينا، وتوسعة الطرق الرئيسية من بوابات مارينا، وتوفير أماكن انتظار للسيارات لزيادة السيولة المرورية ومنع الزحام، بجانب تطوير منطقة الشانزليزيه بمارينا 2، ورفع كفاءتها وتطوير الطرق المحيطة بها، وتوفير أماكن انتظار بها.