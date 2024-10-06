ذكرى نصر أكتوبر.. سفير قطر: نستذكر فيها تضحيات شعب مصر وجيشها

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - هنأ السفير القطري لدى القاهرة طارق الأنصاري، جمهورية مصر العربية وقيادتها وشعبها بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة الـ51.

وقال الأنصاري عبر حسابه على منصة "إكس" "أتقدم بخالص التهاني والتبريكات إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة قيادة وحكومة وجيشاً وشعباً بمناسبة الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، التى نستحضر فيها دور جيش مصر العظيم وتضحيات شهدائه الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية من أجل دحر المحتل ونصرة الحق العربي واستعادة التراب الوطني المصري"، سائلاً الله أن يُعيد هذه الذكرى الوطنية على مصر بموفور الأمن والاستقرار والنماء والازدهار، تحت القيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تظل رمزًا للفخر والعزة والإباء، حيث أثبت المصريون ببطولتهم وشجاعتهم قدرتهم على تجاوز التحديات، مضيفًا "وفي كل عام، نُحيي تلك الذكرى الغالية لنستذكر التضحيات التي قدمها شعب مصر العظيم وجيشها الأبي في سبيل الرفعة والحرية والكرامة".

ولفت إلى أن الإلهام الذي تجلى في تلك اللحظة يتجاوز حدود الزمن، ويشكل أساسًا لتطلعات الأمة نحو المستقبل ولا يزال يشكل دافعًا ومصدر قوة وإلهام، فالإلهام المصرى نبع لا ينضب.