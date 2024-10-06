سفارة مصر بـ بيروت تدعو المواطنين الراغبين في العودة لمراسلتها عبر ...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:31 مساءً - دعت سفارة مصر في بيروت، المواطنين المصريين المتواجدين في لبنان، والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، والذين لم يقوموا بتسجيل بياناتهم حتى الآن، إلى إرسال رسالة إلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، متضمنة الاسم الرباعي كما هو مدون بجواز السفر، وكذلك رقم جواز السفر، ورقم الهاتف، وصورتين لجواز السفر والإقامة في لبنان.

وذكرت السفارة، في منشور أصدرته اليوم "الأحد" حمل عنوان "إعلان هام إلى أبناء الجالية المصرية في لبنان" - أنه "إذا كان الزوج أو الزوجة من غير المصريين، يجب إرسال صورة وثيقة زواج مصرية مميكنة أو صورة وثيقة زواج لبنانية مصدق عليها من وزارة الخارجية اللبنانية ومن السفارة".

ولفتت إلى أنه في حالة كان أحد الزوجين لبناني الجنسية؛ يتعين حصول زوج المصرية أو زوجة المصري على تأشيرة دخول وفقاً للقواعد.

وأكدت السفارة أنها ستقتصر اعتباراً من اليوم على تسجيل بيانات المواطنين التي ترد من خلال إرسال رسالة إلى صفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضماناً لفاعلية عملية تسجيل البيانات.

وذكرت أنه بالنسبة للمواطنين الذين قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم وإرسال الأوراق المطلوبة سواء لبريد الصفحة أو الإيميل؛ فلا حاجة لإعادة التسجيل مرة أخرى، وستقوم السفارة بالتواصل معهم وإدراجهم على قائمة المسافرين على الرحلة القادمة.

وأفادت سفارة مصر في لبنان بأنه في إطار جهود الحكومة المصرية للعمل على تسيير رحلات طيران المساعدة المواطنين الراغبين في العودة إلى أرض الوطن، فقد نسقت السفارة إعادة 286 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم بسلامة الله إلى أرض الوطن على رحلة استثنائية لشركة مصر للطيران أمس السبت، مؤكدة مجدداً أنه تم إعداد قائمة المسافرين (أمس) وفقاً لأسبقية تسجيل البيانات ووجود جواز سفر ساري وإقامة صالحة في لبنان.

وأعربت سفارة جمهورية مصر العربية في بيروت عن خالص تمنياتها بالسلامة لجميع المواطنين، مؤكدة أنها تواصل العمل على مدار الساعة للرد على الاستفسارات المتعلقة برحلات العودة.