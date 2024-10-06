العالم اليوم - بعد ليلة عنيفة على بيروت.. نداء من ميقاتي

انتم الان تتابعون خبر بعد ليلة عنيفة على بيروت.. نداء من ميقاتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب ميقاتي، الأحد، إلى الضغط على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بعد ليلة من الغارات العنيفة هزت الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وقال ميقاتي في بيان: "نطالب بالضغط على إسرائيل للالتزام بوقف إطلاق النار وتطبيق القرار 1701 فورا"، وفق ما أوردت وكالة فرانس برس.

كما أعرب عن تأييده "النداء المشترك الذي أصدرته فرنسا والولايات المتحدة، بدعم من الاتحاد الأوروبي ودول عربية وأجنبية"، من أجل وقف إطلاق النار.

ودعت باريس وواشنطن، وانضمت إليهما دول عربية وغربية وأوروبية، في سبتمبر إلى وقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يوما بين إسرائيل وحزب الله في لبنان لمنح فرصة للدبلوماسية.

كما شكر ميقاتي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي "دعم لبنان مرة أخرى" بدعوته لمؤتمر دولي لدعم لبنان في أكتوبر.

ورحب بدعوة ماكرون للكف عن تسليم أسلحة إلى إسرائيل تستخدم في غزة، الأمر الذي أثار غضب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

واعتبر نتنياهو، مساء السبت أنه "عار" على ماكرون الدعوة إلى حظر توريد الأسلحة لإسرائيل.

وأكد ميقاتي أن ذلك يثبت "صوابية الموقف الفرنسي".

وأوضح أن ما قاله ماكرون "يعبر خير تعبير عن القيم الإنسانية السامية التي تعبر عنها فرنسا والرئيس ماكرون شخصيا في مناصرة الحق ووقف العنف واللجوء الى الحلول السلمية التي تبعد شبح الحروب والقتل".

وأضاف: "إننا في لبنان، خبرنا المواقف المشرفة للرئيس ماكرون في دعم لبنان واستقراره وسيادته، وسعيه الدؤوب لوقف العدوان الاسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا".