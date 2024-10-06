العالم اليوم - بعد الإصابة الخطيرة.. ريال مدريد يفاجئ كارفاخال بقرار جديد

انتم الان تتابعون خبر بعد الإصابة الخطيرة.. ريال مدريد يفاجئ كارفاخال بقرار جديد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 01:27 مساءً - أعلن ريال مدريد الإسباني، الأحد، أنه اتفق مع مدافعه الدولي داني كارفاخال على تمديد عقده.

وجاء الإعلان بعد ساعات قليلة من تعرض اللاعب (32 عاما) لإصابة خطيرة في المباراة ضد فياريال، السبت، في المرحلة التاسعة من بطولة إسبانيا في كرة القدم.

وذكر ريال مدريد، في بيان منشور على موقعه الرسمي: "يعلن نادي ريال مدريد لكرة القدم أنه، كما هو مخطط له، اتفق مع داني كارفاخال على تمديد عقد لاعبنا، الذي سيظل مرتبطا بالنادي حتى 30 يونيو 2026".

وتابع: "يريد ريال مدريد أن يظهر له كل دعمه وحبه ويتمنى له الشفاء العاجل حتى نتمكن من الاستمتاع بكرة القدم على أرض الملعب مرة أخرى في أقرب وقت ممكن".