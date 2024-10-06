أخبار اليمن : صنعاء تعلن غداً الإثنين إجازة رسمية

صنعاء تعلن غداً الإثنين إجازة رسميةأعلنت وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، أن يوم غدٍ الاثنين 7 أكتوبر 2024م الموافق 4 ربيع الآخر 1446هـ إجازة لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن هذا الاعلان يأتي بناء على قرار اللجنة العليا للاحتفالات والمناسبات الدينية والوطنية، لإحياء الذكرى الأولى لانطلاق معركة "طوفان الأقصى" المباركة في السابع من أكتوبر على المستويين الرسمي والشعبي.

حيث أقرت اللجنة العليا إقامة مسيرة كبرى بالعاصمة صنعاء ومسيرات مماثلة في المحافظات والمديريات الحرة لإحياء السابع من أكتوبر، واستمرار فعاليات الاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لمعركة "طوفان الأقصى" حتى الـ 14 من أكتوبر وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الـ 61 لثورة الـ 14 من أكتوبر المجيدة.