أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي قايد قمشه

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة الشيخ علي قايد قمشهبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الأخ صادق أمين أبو راس، برقية عزاء ومواساة في وفاة الشيخ علي قايد عبدالله قمشه عضو اللجنة الدائمة الرئيسية، رئيس فرع المؤتمر بمديرية كتاف محافظة صعدة شيخ مشائخ المقاش، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني وخدمة المجتمع.

وأشاد أبو راس، في البرقية التي بعثها إلى أشقاء الفقيد الشيخ ناجي ومحمد قايد قمشه، وأبناءه الشيخ منصور وهايل علي قايد قمشه، بمناقب الراحل ودوره في خدمة الوطن والدفاع عن قضاياه والصلح بين الناس، حيث كان أحد الشخصيات الاجتماعية والقبلية البارزة والمخلصة، منوهاً بإسهاماته الفاعلة وجهوده الكبيرة في خدمة المؤتمر الشعبي العام.

وعبّر رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابةً عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن عميق حزنه بهذا المصاب وعظيم مواساته وتعازيه الحارة لأسرة الفقيد ومشائخ ووجهاء وأعيان مديرية كتاف بمحافظة صعدة.. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وقبيلته الصبر والسلوان.

"إنا لله وإنآ إليه راجعون".