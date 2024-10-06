العالم اليوم - غارة إسرائيلية تستهدف شاحنات مواد إغاثية وطبية في سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 03:24 مساءً - استهدفت غارة إسرائيلية، الأحد، شاحنات تحمل مواد إغاثية وطبية في مصنع فارغ للسيارات الإيرانية جنوب مدينة حمص وسط سوريا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد أيّام من غارات طالت دمشق والحدود اللبنانية السورية.

وذكر المرصد السوري أن طائرات إسرائيلية شنت "غارات جوية بثلاثة صواريخ استهدفت 3 شاحنات محملة بالمواد الغذائية والطبية في معمل للسيارات الإيرانية بمنطقة حسياء الصناعية" الواقعة إلى الجنوب من مدينة حمص.

وأدت الغارة إلى إصابة 3 أشخاص "من فرق الإغاثة، وتدمير الشاحنات التي "كانت قادمة من العراق لتقديم مساعدات إنسانية للبنانيين المتضررين من الغارات الإسرائيلية"، وفق المرصد.

من جهته، أكد مدير المدينة الصناعية في حسياء عامر خليل وقوع "عدوان جوي إسرائيلي استهدف ثلاث سيارات داخل المدينة الصناعية محملة بمواد طبية وإغاثية، والأضرار مادية"، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية (سانا).

وكثفت إسرائيل في الأيام الماضية وتيرة استهداف نقاط قرب المعابر الحدودية بين سوريا ولبنان، والتي عبرها مؤخرا عشرات الآلاف هربا من الغارات الإسرائيلية الكثيفة على لبنان.

وأدت غارة إسرائيلية استهدفت، الجمعة، منطقة المصنع في شرق لبنان، إلى قطع الطريق الدولية بين لبنان وسوريا.

كما شنت إسرائيل مرارا في الأيام الماضية غارات جوية داخل سوريا.

وأدت غارة وقعت، الأربعاء، على منطقة المزة في دمشق إلى مقتل حسن جعفر قصير، وهو صهر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الذي قتل بغارات إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية في 27 سبتمبر.