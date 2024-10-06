العالم اليوم - في ذكرى 7 أكتوبر.. كشف حصيلة قتلى وجرحى إسرائيل

انتم الان تتابعون خبر في ذكرى 7 أكتوبر.. كشف حصيلة قتلى وجرحى إسرائيل من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 11:19 صباحاً - كشفت مصادر إسرائيلية، الأحد، إحصائية جديدة عن عدد القتلى والجرحى بعد مرور عام على الحرب ضد حركة حماس في غزة، وحزب الله في لبنان.

ووفقا لمعهد التأمين الوطني في إسرائيل، قُتل 885 مدنيا بعد هجوم 7 أكتوبر 2023، باستثناء العسكريين. وفي الأسبوع الماضي، قُتل 7 إسرائيليين في هجوم مسلح نفذه فلسطينيان في يافا.

وأوضحت صحيفة "جيروزاليم بوست" أن بين القتلى 578 رجلا، و300 امرأة، و53 طفلا ومراهقا تحت الـ18 عاما، إضافة إلى 72 أجنبيا، مؤكدة مقتل 3 آخرين خارج إسرائيل أيضا.

وكشف التقرير أن 1078 أبا وأما فقدوا طفلا، بينهم 119 فقدوا جميع أطفالهم، كما أصبح 1880 إسرائيليا دون أشقاء، في حين فقدت 12 أسرة أكثر من طفل.

وفي أعقاب هجمات 7 أكتوبر، اختطف مسلحون من حماس 217 مدنيا إلى قطاع غزة، عاد منهم نحو 143 مدنيا، بينما ما يزال 74 داخل القطاع.

ومنذ بداية الحرب، تلقى أكثر من 70 ألف شخص العلاج، بينهم 12 تعرضوا لبتر أطرافهم، كما أُصيب 647 أجنبيا في هجوم حماس.