الزمالك يقترب من حسم صفقة جديدة

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رياض - احمد صلاح - يسعى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، إلى مواصلة تدعيم صفوف فريق القلعة البيضاء، خلال الفترة الحالية، وذالك من أجل مواصلة النتائج الجيدة التى حققها الفريق، منذ بداية إنطلاق مباريات الموسم الكروي الحالي.

وقد أكد مصدر من داخل النادي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يسعى بقوة لتدعيم مركز قلب الدفاع في الفريق، وذالك بناءا على رغبة البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق، الذي طلب من المجلس ضم صفقة او اثنين، في هذا المركز، خلال الفتره الحالية.

مجلس الزمالك يقتر من حسم صفقة المدافع..

في الفترة الأخيرة، اقترب مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة الكابتن حسين لبيب، من حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتعزيز صفوف الفارس الأبيض.

ومن خلال تصريحات تليفزيونية، أكد الإعلامي الكبير، الكابتن مدحت شلبي، أن مجلس إدارة الزمالك يرفض الانسحاب من صفقة اللاعب، أحمد رمضان بيكهام مدافع سيراميكا ومنتخب مصر.

وقد أكد الإعلامي الكابتن مدحت شلبي، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، يسعى للضغط على مجلس إدارة نادي سيراميكا، من أجل حسم الصفقة قبل غلق باب القيد الصيفي المقرر له يوم 25 أكتوبر الجاري.