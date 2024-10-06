هكذا احتفلت آيتن عامر بذكرى نصر أكتوبر المجيد

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة آيتن عامر على الاحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر 1973، التي تحل اليوم الأحد، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "آيتن" صورة لعلم مصر، وعلقت قائلة:" اللهم انصر كل الأمة العربية وامنحهم السلام".

منشور آيتن عامر

منشور آيتن عامر

أحدث أعمال أيتن عامر



و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال أيتن، هو فيلم "عنب" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، عن ليلة توديع العزوبيه لإتمام زواج أبطال الفيلم حيث تدور احداثه في اكتشاف ما حدث في تلك الليلة مما وضع أبطال العمل في مواقف كوميدية، والفيلم ينتمى لنوعية الساسبنس الكوميدي الذي ينال إعجاب وتفاعل الجمهور.

أبطال وصناع فيلم "عنب"



فيلم "عنب" من بطولة أيتن عامر، إسلام إبراهيم، ومحمود الليثي، نور قدري، وتوني ماهر، محمود حافظ، مع عدد من ضيوف الشرف منهم، محمد رضوان، ولطفي لبيب، ومحمود حافظ، وسامي مغاوري، حسام داغر، وطاهر أبو ليلة، وإنتاج رشا الظنحاني، والفيلم قصة أمين جمال ومحمد محرز، تأليف يوسف سالم وأحمد سالم، وإخراج أحمد نور.