احتفالًا بالذكري 51 لانتصارات أكتوبر.. وزارة الثقافة تنظم أمسية شعرية بعنوان " القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة "

القاهرة - محمد ابراهيم - تنظم وزارة الثقافة برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو..من خلال المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور أسامة طلعت أمسية شعرية بعنوان " القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة..قراءات ونصوص " في الساعة السادسة مساءً الإثنين القادم ، ٧ أكتوبر ٢٠٢٤بقاعة المجلس الأعلي للثقافة.

تفاصيل “القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة”



يدير الأمسية الشاعر أحمد حسن، ويشارك فيها كوكبة من الشعراء "الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي.. الشاعر أحمد عنتر مصطفي..بطل حرب أكتوبر الشاعر سعد أحمد زغلول...الشاعر سعيد شحاته...الشاعرة شرين العدوي..الشاعر السوري عبد القادر الحصني "

تأتي الأمسية في إطار برنامج فعاليات وزارة الثقافة للإحتفال بالذكري 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة والممتدة طوال الشهر.

القصيدة بين نصر أكتوبر ونصر المقاومة

ذكرى نصر أكتوبر 73

ويُعتبر 6 أكتوبر 1973 من أهم التواريخ التي ينتظرها الشعب المصري، حيث يمثل ملحمة عسكرية وليست مجرد حرب عادية، حيث حقق المصريون نصرًا نفسيًا ومعنويًا على إسرائيل، إذ كانت حرب أكتوبر هي التي تمكن فيها الشعب المصري من تغيير مجرى التاريخ واستعادة "سيناء" من الاحتلال الصهيوني، كما أظهرت هذه الحرب قدرة الجيوش العربية على التنظيم والانتصار.