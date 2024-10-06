قبل عرضه.. تعرف على تفاصيل فيلم آل شنب

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت المخرجة أيتن أمين عن موعد عرض أحدث أفلامها "آل شنب" الذي شارك في مهرجان الجونة عام 2023،

ونشرت أيتن أمين الإعلان الرسمي الأول لفيلم "آل شنب"، وظهر فيه أبطال العمل وهم يتشاجرون على دفع فاتورة لوجبة الغداء في أحد المطاعم على البحر، وبعدها يظهر الفنان محمود البزاوي يجلس وحيدا على الطاولة ويدفع الفاتورة من خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير" انستجرام"، وارفقت بالبرومو تعليقا قالت فيها: "أخيراااا وبعد طول انتظار، الفيلم اللى عملته خصيصا لأمى وخالاتي وعيلتي، لعائلي ولكل العائلات المصرية، أحبكم وأعتز بكم، وكما قال الفنان البليغ إسلام حسام (انضم لعيلة ال شنب وخش فى حضن خالتك) بجميع دور العرض يوم 31 أكتوبر".



أبطال فيلم آل شنب

فيلم "آل شنب" بطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج أيتن أمين.

أحداث فيلم آل شنب

تدور أحداث الفيلم فى إطار عائلى لايت، حول حالة وفاة مفاجئة تحدث لأحد أفراد عائلة آل شنب، ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة فى إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلى الكبير الذى يضم الأربع شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.