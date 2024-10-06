بهذه الكلمات.. مي فاروق تحتفل بذكرى نصر أكتوبر

القاهرة - محمد ابراهيم - حرصت الفنانة مي فاروق، على الاحتفال بالذكرى الـ 51 لنصر أكتوبر المجيد 1973، والتي تصادف اليوم الأحد، وذلك من خلال منشور لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث كتبت مي فاروق:" 51 عام على نصر أكتوبر العظيم تحية تقدير وإمتنان لجنودنا البواسل وشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأروحهم من أجل أن تعيش مصر حره مستقلة، كل سنة ومصر بخير وقوية بجنودها وشعبها ورئيسها".

منشور مي فاروق



آخر أعمال مي فاروق



والجدير بالذكر أن آخر أعمال مي فاروق أغنية كل الحبيبة، والتي حازت على إعجاب الجمهور في الوطن العربي، والأغنية من كلمات تامر حسين،

ألحان عزيز الشافعي، توزيع الموسيقى أحمد الموجى، والأغنية من إخراج إيهاب العادلي وأحمد الششتاوى، وتوزيع شركة ديجيتال ساوند.



وجاءت كلمات أغنية كل الحبيبة على النحو التالي: عارف كل الحبيبة، وكلامهم على أغانيهم، وعدد ناس فرحانة بيهم، أنا عاشقة أكتر بشوية، مرة أو اتنين لاء 100، مين فيهم شاف الطيبة، أتحدى أحن ما فيهم، لو شافول طيبتك بعنيهم