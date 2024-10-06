إعلان جوائز الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، عن جوائز الدورة السابعة من المهرجان، وذلك خلال حفل ختام المهرجان الذي أقيم أمس السبت، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، وقدم رؤوف شهادات مشاركة لجميع المشاركين وأبدي سعادته بمنصة مونودراما الصعيد التي تخدم إبداعات شباب الصعيد.

الناقد أحمد خميس

وكشف الناقد أحمد خميس عن جوائز مسابقة التأليف للمونودراما، حيث فاز بالمركز الأول من مصر نجاح عبد النور عن نص «السيد تمام»، وفاز بالمركز الثاني المؤلف المصري خالد توفيق عن نص «بكرة أشتري جناحات»، وجاءت جائزة المركز الثالث مناصفة بين منير راضي من العراق عن نص «ليدي مكبث » وتسلم الجائزة عنه الفنان العراقي راسم منصور، والمؤلف سعيد عطور عن نص «الخياطة» من المغرب.

أعضاء لجنة تحكيم مسابقة التأليف

وكانت لجنة تحكيم مسابقة التأليف بالمهرجان قد تشكلت من الفنان حمد الظنحاني من الإمارات العربية المتحدة، والكاتب أنور الشعافي من تونس، والكاتب والناقد دكتور محمود سعيد من مصر .

أما مسابقة النقاد فقد فازت بشهادة لجنة التحكيم في التمثيل الفنانة اليونانية ديسبينا عن العرض اليوناني «ميديا»، وفاز بشهادة التحكيم الخاصة عن التأليف العرض السوداني «الغراب الأبيض» للمؤلف سجاد الجوذري ومن إخراج محمد حس طياره .

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

جائزة المركز الأول

وفاز بجائزة المركز الأول من جوائز لجنة تحكيم النقاد للعرض المتكامل، العرض المصري/ السعودي «يوميات ممثل مهزوم»، وجائزة المركز الثاني فاز به العرض الإماراتي «قطرة»، وفاز بالمركز الثالث العرض العماني «سمكة».

تكريم لجنة مسابقة النقاد

وكرم المهرجان لجنة مسابقة النقاد والتي كانت قد تشكلت من الفنانة آبا خادم الله من المغرب، الفنان إكرام عزوز من تونس، الفنان سامح مجاهد من مصر.

تكريم لجنة المسابقة العامة للمونودراما

كما كرم المهرجان لجنة المسابقة العامة للمونودراما والتي قد تشكلت من الفنان محسن منصور من مصر، والكاتبة والمؤلفة الدكتورة ملحة عبد الله من السعودية، والفنان القدير حسين محمود العنزي من العراق.

وفى المسابقة العامة فاز بشهادات لجنة التحكيم الخاصة عرض «وجود » من الكويت، وفي السينوغرافيا عرض «ودارت الأيام» للفنان والمخرج فادي فوكيه، وفي التمثيل الفنان نصار النصار من الكويت، والفنانة المصرية نيرفانا الخطيب عن مونودراما الأردن «رحيل».

تفاصيل جوائز المهرجان

وجاءت الجوائز كالتالي: حيث ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى خوسيه أنطونيو عن عرض إسبانيا« العقرب»، وجائزة أفضل إخراج إلى المخرج إياد الريموني عن مونودراما «رحيل» من الأردن، وجائزة أفضل عرض متكامل إلى مونودراما «العقرب» من إسبانيا.

وتقديرا لمجهوداتهم، كرم الدكتور أسامة رؤوف رئيس ومؤسس المهرجان، أعضاء اللجنة المنظمة، وعرض فيديو مجمع لكل فعاليات المهرجان من عروض وورش وندوات ومنصات المونودراما الثلاثة بالمهرجان ( الشاشة والحكواتى والصعيد).

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة

يشار إلى أن الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، اقيمت تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، وشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر" .