انت الأن تتابع خبر بعد فسخ عقده مع النادي.. بيراميدز يخطف توقيع "نجم الأهلي" رسميًا لمدة 3 سنوات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر مقربة من إدارة نادي بيراميدز، بأن هناك مفاوضات جارية الآن بين مسؤولي الفريق السماوي وبين أحد نجوم الفريق الاول بالنادي الأهلي، وذلك تمهيدًا للحصول على خدماته وإعلان صفقة انتقاله إلى صفوف بيراميدز في الصيف الجاري.

بيراميدز يحسم صفقة نجم الأهلي

فجرت المصادر مفاجأة من العيار الثقيل، وهذا بعدما قالت بأن المفاوضات بين الجانبين تسير بشكل جيد للغاية، وخاصة بعد الأنباء المتداولة بخصوص قيام النادي الأهلي بفسخ التعاقد مع اللاعب أحمد قندوسي، عقب تصريحاته الأخيرة المثيرة للجدل.

وذكرت التقارير الصحفية بأن بيراميدز قد اتفق مع اللاعب الجزائري على كل شيء يخص بنود العقد ويتبقى فقط إعلان الأهلي التنازل بشكل رسمي عن خدمات اللاعب، حتى يعلن بيراميدز عن التوقيع معه بصفة نهائية ولمدة 3 سنوات مقبلة.

ووفقًا للتقارير، فإن “قندوسي” قد رحب بالانتقال لصفوف بيراميدز، وخاصة بعدما علم بأن الجهاز الفني هو من طلب التعاقد معه وسيحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي مع الفريق السماوي.

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