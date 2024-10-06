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أحمد جودة - القاهرة - كشف الحارس الدولي محمد بسام نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، عن السبب الحقيقي وراء عدم انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف النادي الأهلي.

محمد بسام يكشف عن السبب الحقيقي وراء عدم انتقاله إلى الأهلي

وأكد محمد بسام في تصريحات عبر برنامج «رقم 10» على القناة الأولى: «لم يحدث اتفاق بين الأهلي وسيراميكا كليوباترا والقيد حينها كان يقترب من الانتهاء، والحارس الثاني كان مصاب وأمامه فترة لكي يعود، والحارس الثالث كان يشارك في أوليمبياد باريس مع منتخب مصر، وسيراميكا حينها طلب ضم مصطفى شوبير إعارة، لكن الأهلي عرض حمزة علاء ولكنه كان سيشارك في أوليمبياد باريس أيضا".

وأوضح:" سيراميكا كليوباترا لم يمانع فكرة انتقالي إلى الأهلي، وكان هيوافق على العرض، ولكن كان من الصعب أن أرحل لأن الفريق حينها كان سيلعب دون حارس مرمى».

واختتم: «أحمد الله لأنني بعد الأحداث التي حدثت مع الزنفلي بعد انضمامه إلى الأهلي، لأن هذا الوضع سيكون صعب بالنسبة لي، وفي حال شارك مصطفى شوبير أساسي بعد إصابة الشناوي بدلا مني، لن أكون سعيد، وكنت سأشارك مع الناشئين وهذا أمر صعب للغاية ".