وزارة الخارجية : ندين مذبحة جيش الاحتلال الإسرائيلى فى دير البلح بغزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية المصرية، المذبحة التى ارتكبها الجيش الإسرائيلى فى دير البلح بقطاع غزة مساء أمس، والتى أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين المدنيين، كما تدين مصر كافة المذابح التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنها مذبحة مخيم طولكرم بالضفة الغربية منذ أيام، فضلاً عن المذابح الناجمة عن الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق متفرقة في لبنان.

وتؤكد وزارة الخارجية على دعمها الكامل للمؤسسات الأممية التى تعمل فى ظروف عصيبة، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، مشددة على دورهما المحوري في دعم العمل الإنساني واستعادة الهدوء والاستقرار والأمن.