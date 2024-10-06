نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدن القابضة.. أهم معلومات عن مطور مشروع رأس الحكمة من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - اسم الشركة التابعة الأنشطة الرئيسية بلد التأسيس نسبة الملكية في النصف الأول من 2024 عين الفايضة للعقارات إدارة العقارات الإمارات 100% القدرة العقارية إدارة العقارات الإمارات 100% القدرة القابضة الاستثمارات العامة سوريا 100% القدرة العقارية إدارة العقارات سوريا 100% القدرة القابضة الاستثمارات العامة المغرب 100% قصر البحر الضيافة المغرب 100% ساحل المحيط الأطلسي للضيافة الاستثمارات العامة المغرب 100% سمارت لإدارة الفنادق إدارة الفنادق المغرب 100% القدرة القابضة أوفشور شركة قابضة المغرب 100% براري عين القابضة للتطوير إدارة العقارات الإمارات 100% إنسيجنيا ون للاستثمار إدارة العقارات الإمارات 100% كيو أند اليفيت خدمات ضيافة الإمارات 70% كيو للإنشاءات المقاولات العامة الإمارات 100% كيو للضيافة إدارة العقارات الإمارات 100% كيو العقارية إدارة العقارات الإمارات 100% فيفا للاستثمار السياحي خدمات الضيافة الإمارات 100% القدرة القابضة الدولية المشاريع الصناعية والإدارة المالية الإمارات 100% القدرة للتجارة استثمارات المشاريع التجارية الإمارات 100% بحيرات عين الفايضة للعقارات إدارة العقارات الإمارات 100% دانة للضيافة خدمات إدارة الفنادق الإمارات 100% خليج المنارة العقارية إدارة العقارات الإمارات 100% كيو لإدارة الشركات إدارة العقارات الإمارات 100% كيو للاستثمارات العامة ليمتد الاستثمارات العامة جزر فيرجن البريطانية 100% كيو انترناشيونال ليمتد الاستثمارات العامة جزر كايمان 100% كيو للاستثمارات آر أس سي ليمتد استثمارات عقارية الإمارات 100% أبنيا للصناعات القابضة أنشطة الأسمنت والزجاج والحديد والخشب والصناعات الإلكتروميكانكية الإمارات 50% القدرة الصناعية استثمارات مشاريع الطاقة البديلة والمشاريع الصناعية الإمارات 100% القدرة بيلاروسيا ليمتد الاستثمارات العامة بيلاروسيا 100% القدرة للتنمية الزراعية التنمية الزراعية الإمارات 100% القدرة للرعاية الصحية الرعاية الصحية الإمارات 100% القدرة القابضة الاستثمارات العامة اليمن 100% كيو أكتف للتكنولوجيا تركيب نظام الاتصالات السلكية واللاسلكية والصيانة الإمارات 51% كيو لإدارة الأسواق التجارية تأسيس وتملك وتطوير الأسواق التجارية الإمارات 60% كيو للمراكز التجارية تأجير العقارات وإدارتها الإمارات 100% كيو باركس استابلشمنت إدارة المنتجعات السياحية والاستثمار في مجال التترفيه الإمارات 100% القدرة القابضة الاستثمارات العامة الجزائر 100% أكاديمة الإمارات للمحاكاة التعليم والاستثمار الإمارات 60% كيو بي انتيرناشونال إدارة المشاريع الإمارات 60% كيو لينك للنقل المواصلات الإمارات 85% الطموح للاستثمارات إدارة العقارات الإمارات 100% العين للمغامرات منتزة للمغامرات الإمارات 100% شاليهات المبزرة الخضراء تأجير المنتجعات والمجمعات المفروشة الإمارات 100% ريم هيلز إدارة العقارات الإمارات 100% تي أس أل العقارية إدارة العقارات لإمارات 100% أرش موديلز أبو ظبي تصميم النماذج المعمارية وإنشائها الإمارات 60% أيلاند للفلل إدارة العقارات الإمارات 100% مارينا سكوير كومينيتي العقارية إدارة العقارات الإمارات 100% طموح الوطنية للمقاولات مقاولات مشاريع البناء الإمارات 51% تيم يبلدرز التصميم والهندسة والإنشاء الإمارات 51% طموح للفنادق والمنتجعات إدارة الفنادق الإمارات 99% براجون للمقاولات أمتلاك العقارات بالتجزئة وتأجيرها الإمارات 100% الريان للاستثمار تطوير وإدارة الشركات العقارية والاستثمار فيها الإمارات 99.97% المدينة السكنية لعمال الإنشاء الاستثمار العقاري الإمارات 65% موون فلاور للتطوير العقاري الاستثمار العقاري الإمارات 100% مصبغة ويندز خدمات الغسيل الإمارات 100% الريان العالمية للعقارات الاستثمار العقاري الإمارات 100% أبيكس السكنية الاستثمار العقاري الإمارات 100% راديانت وموون فلاور للتطوير العقاري الاستثمار العقاري الإمارات 65% غرين بريكاست سيستمز تكنولوجي المقاولات العامة الإمارات 60% ريم للتطوير إدارة العقارات الإمارات 100% ريم لخدمات الاستثمار في الطاقة مشاريع النفط والغاز الإمارات 100% ريم للاستثمار إدارة العقارات الإمارات مدن العقارية العقارات، والسياحة، والضيافة، والرياضة الإمارات 100% مخيم باب النجوم السياحة والضيافة الإمارات 100% مدن للترفيه والضيافة السياحة والضيافة الإمارات 100% مدن لإدارة تأجير العقارات العقارات الإمارات 100% مطاعم مدن السياحة والضيافة الإمارات 100% كابيتال اكسبيرينس السياحة الأردن 100% كابيتال هوليدايز السياحة ألمانيا 100% كي إكس إل ليمتد خدمات الاستثمارات والإدارة فرنسا 100% كابيتال هوليدايز ليمتد السياحة أيرلندا 100%

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