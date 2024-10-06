علي معلول يهدد بالرحيل عن النادي الأهلي

انت الأن تتابع خبر لي معلول يهدد بالرحيل عن النادي الأهلي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد مصدرمسئول من داخل النادي الأهلي، أن هناك حالة من الغضب مازالت تسيطر على الدولي التونسي علي معلول لاعب الأهلي، بسبب عدم قيده في قائمة الفريق الإفريقية.

ومن خلال تصريحات تليفزيونيه، أكد الإعلامي الكبير، الكابتن مدحت شلبي، أن اللاعب الدولي التونسي على معلول، بات يلوح بالرحيل عن الأهلي خلال الفترة القادمة في حالة استمرار وضعه على قائمة الانتظار وعدم قيده في القائمة الإفريقية في يناير المقبل.

وقد بين مصد من داخل النادي الأهلي، أن هناك اتجاه داخل مجلس إدارة نادي الأهلي، بعرض منصب نائب المدير الرياضي على اللاعب الدولي التونسي، علي معلول خلال الفترة القادمة.

ويذكر أن الدولي التونسي، علي معلول يعاني من الإصابة في وتر أكيلس، منذ نهاية الموسم الكروي الماضي ومن المنتظر عودته للملاعب بشكل أقوى من السابق.

وقد أكد مصدر مقرب من اللاعب التونسي، ان اللاعب لن يوافق على العرض المقدم من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، وأكد أن اللاعب يسعى لحسم موقفة من البقاء داخل صفوف الفريق، أو الرحيل من الفريق خلال الفترة القادمة،