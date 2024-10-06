وزير العمل يبحث مع نظيره العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتفعيل…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أكتوبر 2024 02:14 مساءً - استقبل وزير العمل محمد جبران، اليوم السبت، في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، أحمد الأسدي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالعراق، والوفد المرافق له، وبحضور قحطان طه خلف، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وستار دنبوس رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق.

وبحسب بيان الوزارة، بحث الوزيران، تفعيل سبل التعاون من خلال لجنة مشتركة بين الوزارتين، هدفها التنسيق وتكثيف الجهود فيما يخص ملفات العمل المشتركة بين البلدين الشقيقين، خاصة العمالة المصرية.

وأكد الوزيران على أن هذه الجهود تأتي في إطار العلاقة التاريخية بين البلدين وفي كافة المجالات كما تناقشا في الدور المتميز الذي تلعبه وزارة العمل المصرية لتطوير منظومة التدريب المهني في مصر وأهمية التنسيق في مجالات التدريب، والفحص المهني، وقياس مستويات المهارة، لضمان عمالة ماهرة ومدربة تتماشى مع احتياجات سوق العمل.