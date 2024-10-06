“ازاي عايشين من غير ما نعرف!؟".. سر وضع الطيران في جهازك هيغير حياتك.. مش هتقدر تستغنى عنه!”

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رياض - احمد صلاح - يعتبر وضع الطائرة في الهواتف الذكية ميزة أساسية يتم تفعيلها عادة أثناء السفر بالطائرة، ومع ذلك، فإن فوائد هذا الوضع تتجاوز مجرد الرحلات الجوية لتؤثر بشكل إيجابي على جوانب متعددة من حياتنا اليومية.

فوائد وضع الطائرة في الهواتف الذكية

وأحد أبرز فوائد وضع الطائرة هو قدرته على قطع جميع الاتصالات اللاسلكية، مثل شبكات الاتصال والواي فاي والبلوتوث، وهذا الأمر يساعد في تقليل التعرض للإشعاعات التي قد تكون ضارة، خاصة عند النوم أو في الأماكن المغلقة.

كما يساهم تفعيل وضع الطائرة في توفير البطارية بشكل ملحوظ، حيث يقلل من استهلاك الطاقة الناتج عن البحث المستمر عن الشبكات.

ويساعد هذا الوضع في تعزيز تركيزك وانتباهك، فعندما يتم تفعيل وضع الطائرة، لا تتلقى مكالمات أو إشعارات مزعجة، مما يتيح لك التركيز على العمل أو الدراسة، ويمكنك أيضًا استخدامه خلال الاجتماعات أو في السينما لضمان عدم التشتت.

مميزات وضع الطيران