انت الأن تتابع خبر «تيليفون ويجز!!»..مواصفات وسعر هاتف سامسونج الجديد Samsung Galaxy A35 أقوي هواتف الفئة المتوسطة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يحتوي هاتف Samsung Galaxy A35 5G على نظام خاص يسمى Android 14، كما يحتوي على بعض الميزات والتفاصيل الرائعة التي تجعله يعمل بشكل جيد حقًا، والمعالج يشبه عقل الهاتف تمامًا كما يساعدك عقلك على التفكير وحل المشكلات، يساعد المعالج او الكمبيوتر على القيام بأشياء مثل تشغيل الألعاب وعرض مقاطع الفيديو وتشغيل التطبيقات، يخبر الكمبيوتر بما يجب فعله ويساعده على العمل بسرعة!

مميزات Galaxy A35

يحتوي الهاتف على معالج ذكي حقًا يسمى Exynos 1380 ثماني النواة يساعده على التفكير بسرعة فائقة، كما يحتوي على مساعد رسوميات يسمى Mali-G68 MP5 يجعل الألعاب والصور تبدو رائعة، ويمكنه استيعاب الكثير من الألعاب والصور ومقاطع الفيديو لأنه يحتوي على مساحة تخزين كبيرة!

سعر Samsung Galaxy A35