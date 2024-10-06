أخبار اليمن : الرهوي يشيد بالدور الإنساني للمستشفى الجمهوري

الرهوي يشيد بالدور الإنساني للمستشفى الجمهورياطّلع رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، خلال زيارته اليوم هيئة المستشفى الجمهوري بأمانة العاصمة على أوضاع الهيئة ومستوى الرعاية الصحية والخدمات الطبية الاعتيادية والطارئة التي تقدمها للمرضى بعد مرور عام على تنفيذ القرار الرئاسي القاضي بمجانية الخدمات الطبية التي تقدمها الهيئة.

والتقى رئيس مجلس الوزراء خلال الزيارة، وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان ونائبه الدكتور ناشر القعود ورئيس الهيئة الدكتور محمد جحاف ووكيل الهيئة العامة للزكاة لقطاع التوعية احمد مجلي وعدد من المسؤولين في الهيئة.

حيث جرى خلال اللقاء مناقشة سير نشاط الهيئة ونوعية ومستوى الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها للمواطنين منذ إعلان فخامة المشير الركن مهدي محمد المشاط، مجانية تقديم الخدمات في هذه الهيئة، والنجاحات المحققة حتى اليوم بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة في هذا الجانب.

وتطرق اللقاء إلى الصعوبات والتحديات التي تواجهها الهيئة نتيجة الضغط الكبير من قبل المواطنين على الخدمات الطبية في ظل شحة الموارد وقلة الامكانيات جراء الظرف الراهن.

وفي اللقاء أشاد الرهوي، بالجهود الطبية والانسانية المتميزة للهيئة وخدماتها المجانية المقدمة للمواطنين التي تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد.

واثنى على الدور الحيوي للهيئة في اسناد جهود الهيئة والتخفيف من حجم الأعباء الواقعة عليها.. موضحا أن مجانية الخدمات الطبية هدف تسعى إليه حكومة التغيير والبناء ترجمة للتوجيهات العليا.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن رؤية وزارة الصحة بشأن اعتماد مبدأ التخصص في تقديم الخدمات المجانية على مستوى كل المؤسسات الطبية العامة خطوة هامة على طريق مجانية الخدمات الطبية.

إلى ذلك أطلع رئيس مجلس الوزراء أثناء زيارته قسم الطوارئ بالمستشفى ومعه وزير الصحة والبيئة، على طبيعة الخدمات بقسم الطوارئ ومستوى الجهود المبذولة من قبل الطواقم الطبية والصحية في تقديم الخدمات الاسعافية للمرضى.

وبارك الجهود الانسانية النبيلة المبذولة من قبل الجميع وأثرها في التخفيف من آلام المرضى.. مؤكدًا الأهمية الكبيرة لأقسام الطوارئ ودورها في إنقاذ الأرواح.

من جانبه نوه وزير الصحة والبيئة بالتجربة الهامة لهيئة المستشفى الجمهوري في تقديم الخدمات الطبية المجانية.

وأوضح أن الوزارة بصدد تقييم وضع الخدمات الطبية في الهيئة والاثر الطيب الذي حققته التجربة في مسار مجانية الخدمات الطبية تمهيدا لتطبيقها في المستشفيات الحكومية الأخرى بصورة متدرجة أو الانتقال‎ إلى التخصص في تقديم الخدمات الطبية بحيث يناط بكل هيئة تخصص واحد أو أكثر وفقا لإمكانيات كل منها.

بدوره أكد رئيس هيئة المستشفى الجمهوري الدكتور جحاف، نجاح الهيئة بفضل تظافر جهود كادرها الطبي والصحي وكافة العاملين فيها من تقديم الخدمة بجدارة وكفاءة، برغم الصعوبات التي واجهتها جراء شحة وقلة الإمكانات وحجم الضغوط الكبيرة من قبل المواطنين المستفيدين من خدمات المستشفى.

ولفت إلى أن اعتماد الهيئة على آلية لتنظيم عملية الحصول على خدماتها واعتمادها على النظام الألي في جميع أقسامها بما في ذلك التموين الطبي والعمليات الجراحية وجدولة الحالات ساهم في تعزيز جهود الهيئة ونجاحها وزيادة عدد الحالات المرضية المستفيدة.

وأشار الدكتور جحاف إلى الحرص على استيفاء معايير الجودة في التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم و شراء الأجهزة الحديثة من مناظير الجراحة العامة واجهزة الـ سي آر واضافة جهاز اكس راي جديد وكذا التعاقد مع كبار الاستشاريين.

وتطرق إلى أن الهيئة عملت على أتمتة العيادات الخارجية وتنظيم عملية الدخول آليا عبر شاشات مرئية إلى جانب استحداث ادارة خاصة بشؤون المرضى تتولى متابعة المريض من لحظة دخوله وحتى مغادرته المستشفى.

وذكر أن الهيئة تقوم بأعمال الترميم والصيانة بالتزامن مع تقديم الخدمات المجانية.

وافاد رئيس الهيئة بأن إجمالي الخدمات المجانية المقدمة بعد اكتمال العام، بلغت مليونان و396 خدمة استفاد منها 305 آلاف و760 مريض.