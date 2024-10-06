انت الأن تتابع خبر «هيبقى اسود زي الحبر».. افضل طريقه لعمل صبغه للتخلص من الشعر الشائب بدلا من المنتجات الصناعيه باستخدام زيت السمسم... طريقه الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ليس من الضروري دائما استخدام صبغة الشعر لإخفاء الشعر الأبيض أو الرمادي، و من الأفضل استخدام خلطات تتضمن مكونات طبيعية غير ضارة بالشعر، في هذه الحالة، من المفيد مثلا استخدام زيت السمسم وما يحمله من وصفات فعالة ومختلفة، وصفة زيت السمسم وزيت الزنجبيل لتغطية الشعر يمكن أن تسهم الزيوت الطبيعية في التخلص من مشكلة ظهور الشعر الأبيض دون تعريضه للاثار السلبية لمكونات الصبغات الكيميائية.

مكونات صبغه السمسم للشعر

لتطبيق وصفة زيت السمسم وزيت الزنجبيل، جهزي المكونات التالية:

نصف كوب زيت السمسم.

نص ملعقة صغيرة من زيت الزنجبيل.

ونص من زيت الخزامى.

اخلطي هذه الزيوت بشكل جيد

حتى تصبح مزيجا متجانسا ضعي الخليط على فروة رأسك وجميع أجزاء شعرك بدءا من الجذور وحتى الأطراف، و اتركي القناع على شعرك لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، و اغسلي شعرك جيدا باستخدام شامبو مهدئ ومرطب، و قومي بتكرار هذه الوصفة حتى تحصلين على النتيجة المرغوبة، وهي أن يختفي الشعر الأبيض بالكامل، و إذا كان ظهور الشعر الأبيض يسبب لك الانزعاج ويفقد مظهرك جاذبيته، يمكنك تجربة وصفة زيت السمسم والحناء التي تساعدك على إخفائه بسهولة وفي وقت قصير، و لتتمكني من فعل ذلك، تحتاجين إلى كميات مناسبة من الحناء وزيت السمسم وبعض أوراق الكاري.

خطوات صنع حنه السمسم للشعر

ضعي زيت السمسم على النار، وعندما يبدأ في الغليان، أضيفي أوراق الكاري. بعد مرور دقيقتين، أزيلي المزيج عن النار واتركيه ليبرد، قومي بإضافة كمية صغيرة منه إلى كمية مناسبة من الحناء للحصول على خليط متجانس، ثم ضعي الخليط على النار مرة أخرى واتركيه يغلي لمدة بضع دقائق، ضعي مزيج الزبادي على شعرك واتركيه لمدة ساعة قبل أن تغسليه جيدا، كرري الوصفة حتى يزول الشعر الأبيض نهائيا، طريقة صنع صابونة لتغذية ورطوبة الوجه باستخدام زيت السمسم.

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