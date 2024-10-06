العالم اليوم - على وقع قصف إسرائيل.. إرجاء الدراسة في لبنان

انتم الان تتابعون خبر على وقع قصف إسرائيل.. إرجاء الدراسة في لبنان من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 6 أكتوبر 2024 12:24 مساءً - أعلن وزير التربية اللبناني، عباس الحلبي، الأحد، إرجاء العام الدراسي في البلاد حتى 4 نوفمبر 2024.

يأتي هذا في ظل القصف الإسرائيلي الكثيف على مناطق مختلفة من لبنان ونزوح أكثر من مليون شخص من بيوتهم لجأ كثير منهم إلى مدارس.

وقال الوزير خلال مؤتمر صحفي إنه تمّ "تحديد بدء العام الدراسي في المدارس والثانويات الرسمية والمهنيات الرسمية بتاريخ يوم الإثنين في 4 نوفمبر 2024"، وفق ما نقلت وكالة فرانس برس.

وتحدث عن "مخاطر أمنية وعوائق نفسية تمنع العديد من العائلات من القبول بانتقال أولادهم على الطرق للوصول إلى صفوفهم".

كان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك قد قال، الجمعة، إن عدد القتلى المدنيين في لبنان جراء الحملة الإسرائيلية على جماعة حزب الله اللبنانية "غير مقبول بالمرة".

وأضاف دوغاريك للصحفيين "يجب على جميع الأطراف بذل كل ما في وسعهم في جميع الأوقات لحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وضمان عدم تعرض المدنيين للأذى على الإطلاق".