القاهرة الإخبارية: قصف مدفعى إسرائيلى يستهدف الخيام بلدات بجنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 أكتوبر 2024 11:27 صباحاً - أفاد مراسل قناة القاهرة الإخبارية، بأن هناك قصـفا مدفعيا إسرائيليا يستهدف الخيام وعدة بلدات جنوب لبنان.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على عدة مناطق لبنانية، مُخلّفا عددًا كبيرًا من الشهداء والجرحى، وتدميرًا واسعًا في المباني والمنشآت والبنية التحتية.