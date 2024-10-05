نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق رسمي من الجزائري بلعيد على أزمة أحمد قندوسي مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد النجم الجزائري زين الدين بلعيد في بيان رسمي على تصريحات لاعب الأهلي المعار إلى فريق سيراميكا أحمد قندوسي الأخيرة والتي ذكر فيها زميله في المنتخب الجزائري زين الدين بلعيد.

وكانت إدارة الأهلي قد قررت فتح تحقيق في التصريحات التي أدلى بها القندوسي خلال الأيام الماضية، مما أدى إلى استدعائه لجلسة استماع.

نشر زين الدين بلعيد عبر حسابه على "إنستجرام" بيانًا يرد فيه على تصريحات قندوسي قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم، كنت أفضل عدم الخوض في الجدال احتراما لزميلي وصديقي في المنتخب، وكذلك احترامًا لكيان النادي الأهلي وجماهيره، ولكن وجدت أنه من الضروري توضيح الحقائق."

وأضاف بلعيد: "النادي الأهلي لم يفرض علي أي وكيل، بل أنا من اخترت وفوضت من يمثلني، المفاوضات مع أمير توفيق تمت بشكل احترافي، وهو شخص محترم."

وأشار إلى أن "قرار عدم توقيعي للنادي الأهلي كان شخصيًا، حيث فضلت الاحتراف في أوروبا، وليس بسبب أي أزمة مع الوكلاء كما يعتقد البعض. بعض الوكلاء يسعون للاستفادة من هذه المواقف وإقحام اسمي في مشكلاتهم."