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أحمد جودة - القاهرة - يعود البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الزمالك، مساء اليوم الجمعة إلى القاهرة بعد انتهاء إجازته في بلاده، وذلك عقب نجاحه في التتويج ببطولة كأس السوبر الأفريقي.

جوميز يعود إلى القاهرة في هذا الموعد لقيادة الزمالك بعد فترة إجازة

ومن المقرر أن يقود جوميز تدريبات الفريق غدا السبت، وذلك استعدادا لبطولة كأس السوبر المصري التي من المقرر أن تنطلق الشهر الحالي.

كما يصل اليوم إلى القاهرة كل من أندري بيكي، المدرب العام، ولويس فيسنتي، مدرب الحراس، وجواو ميغيل، مخطط الأحمال، بعد انتهاء إجازتهم أيضًا.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة ستة أيام بعد العودة من السعودية والتتويج بالسوبر الأفريقي، بحيث يستأنف الفريق تدريباته غدا السبت، استعدادًا لبطولة كأس السوبر المحلي التي ستقام في الإمارات.

فيما قرر الجهاز الفني سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري للمشاركة في بطولة السوبر المصري، التي ستنطلق يوم 20 من الشهر نفسه.