نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أوفا والبانوبي أبرزهم.. الأهلي يفاضل بين 5 مهاجمين لضمهم في يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تبحث إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إمكانية التعاقد مع مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل تدعيم صفوف الفريق.

الأهلي يُفاضل بين 5 مهاجمين لعرضهم على كولر

وكشف الإعلامي كريم رمزي عبر برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" النادي الأهلي يضع 5 مهاجمين تحت الأنظار؛ من أجل ضم أحدهم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ".

وأضاف:" أبرز هؤلاء المهاجمين الذين يرغب الأهلي في ضمهم هو الثنائي أحمد أمين أوفا مهاجم فريق إنبي، وعبد الرحمن البانوبي نجم زد إف سي".

وأوضح:" النادي الأهلي يعمل في سرية تامة بشأن صفقة المهاجم، وفي حال تم الاتفاق على كافة الأمور، سيحسم مسئولي النادي الصفقة قبل فترة الانتقالات الشتوية، ليتم الإعلان عنها في يناير ".

ثم أتم كريم رمزي:" إدارة النادي الأهلي تنتظر عودة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، من سويسرا، حتى يتم عرض الخمس مهاجمين عليه؛ واختيار أحدهم للتعاقد معه على الفور".