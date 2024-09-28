نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال في تحقيق فوزًا كبيرا على نظيره فريق ليستر سيتي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما منذ قليل على ملعب الإمارات ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف مباراة أرسنال ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

افتتح التسجيل في الدقيقة 20 من الشوط الأول اللاعب مارتينلي نجم فريق أرسنال، في شباك ليستر سيتي بأسيست من تيمبر.

وأضاف تروسارد نجم فريق أرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 45+1 بتمريرة رائعة من مارتينلي.

ومع أحداث الشوط الثاني، سجل اللاعب جيمس جستن نجم فريق ليستر سيتي هدف تقليص الفارق، عند الدقيقة 47 بأسيست من بونانوتي.

ثم أدرك جيمس جستن لاعب فريق ليستر سيتي هدف التعادل الثاني في شباك أرسنال، عند الدقيقة 63 من عمر الشوط الثاني.

وأحرز تروسارد لاعب فريق أرسنال الهدف الثالث في الدقيقة 90+4 من الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، بأسيست من ساكا.

وتمكن كاي هافريتز لاعب فريق أرسنال من تسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة 90+10.