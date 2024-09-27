نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالمزمار والطبل البلدي.. احتفالات خاصة بمعلب المملكة أرينآ قبل بداية السوبر الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت الاحتفالات داخل ملعب المملكة آرينا، وذلك قبل دقائق من بداية لقاء السوبر الإفريقي المنتظر بين النادي الأهلي ونظيره نادي الزمالك.

وبدأت الاحتفالات بفقرة غنائية شهدت تواجد المزمار والطبل البلدي، في لافتة تعبر عن ثقافة الشعب المصري قبل بداية المباراة المنتظرة.

ويلتقي النادي الأهلي أمام نظيره الزمالك، في نهائي كأس السوبر الإفريقي على ملعب المملكة آرينا، في مباراة ينتظرها عشاق كرة القدم حول العالم.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب المملكة أرينا في السعودية، ضمن بطولة كأس السوبر الإفريقي.