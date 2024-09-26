نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والخليج في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد مع نظيره فريق الخليج يوم الجمعة الموافق 27 سبتمبر الحالي بستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة 5 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد والخليج مساء الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب الاتحاد والخليج

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني كوصيفا بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد تحقيق ثلاثة فوز ولم يتعادل وخسر لقاء بينما يأتي الخليج في المركز الحادي عشر برصيد 4 نقاط حيث انتصر بلقاء وتعادل مرة وهزم مرتين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والخليج

تردد SSC

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.