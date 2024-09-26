نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي وباليرمو اليوم في كأس إيطاليا والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية لمتابعة موعد مباراة باليرمو ونابولي وذلك ضمن منافسات كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز والتقدم إلى الدور التالي من البطولة. يتفوق نابولي بشكل كبير، حيث فاز في 11 مباراة من أصل 19 مباراة سابقة بينما فاز باليرمو في 5 مباريات فقط وتعادل الفريقان في 3 مباريات.

يدخل نابولي الذي يتمتع بواحد من أقوى الفرق في إيطاليا حاليًا المباراة من أجل الفوز وحسم بطاقة التأهل إلى دور الـ 16.

يسعى نابولي للمنافسة بقوة في الموسم الحالي على جميع الألقاب المحلية بما في ذلك كأس إيطاليا وهو يسعى لتكرار إنجازاته السابقة في البطولة.

بينما يسعى باليرمو الذي ينافس في الدرجات الدنيا لاستغلال هذه المباراة الكبيرة لتقديم أداء جيد ومفاجأة نابولي على ملعبه، حيث سيكون الفوز بالمباراة دافعًا كبيرًا لباليرمو لمواصلة مشواره في الكأس وتحقيق مفاجأة على حساب نابولي.

موعد مباراة باليرمو ونابولي في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة باليرمو ونابولي يوم الخميس 26 سبتمبر 2024 على ملعب دييجو ارماندو مارادونا معقل نابولي وذلك ضمن منافسات دور ال 32 من بطولة كأس إيطاليا في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة باليرمو ونابولي عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم محمد الشامسي بالتعليق على أحداث اللقاء.