مدحت عبد الهادي يتوقع مفاجأة في تشكيل الزمالك ضد الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - يرى مدحت عبد الهادي نجم الزمالك السابق، أن لقاءات القمة لها حسابات خاصة، وأن الزمالك قدم مباراة قوية جدًا أمام الأهلي في نهائي كأس مصر الأخير وفي النهاية انتصر الأحمر".

تصريحات مدحت عبد الهادي

وقال مدحت عبد الهادي خلال تصريحات تلفزيونية: “الزمالك أبرم صفقات قوية في الجزء الهجومي، بجانب التعاقد مع لاعبين في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب أحمد فتوح”.

وأضاف: “لقاءات الزمالك والأهلي لها حسابات خاصة، وأتوقع مشاركة محمد حمدي في مركز الظهير الأيسر في حالة جاهزيته من الناحية الفنية والبدنية”.

وواصل: “أفضل تواجد عمر جابر في مركز الظهير الأيمن حتى يظهر بكل قدراته الفنية والبدنية، وأتوقع مشاركة أحد الثنائي عبد الله السعيد أو ناصر ماهر”.

وتابع: “أتمنى الدفع بمصطفى شلبي في التشكيل الأساسي للأبيض بجانب الثنائي أحمد سيد زيزو وسيف الدين الجزيري”.