الرياضة

أشرف يوسف: لقاء السوبر الأفريقي يجمع بين كبيري الكرة المصرية ولا يصح التقليل منهما

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أشرف يوسف نجم الزمالك السابق إن السوبر الأفريقي يجمع بين كبيري الكرة المصرية والزمالك.

أضاف يوسف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي مستقر ماديا وجماهيريا وتتوفر له كل عوامل النجاح بعكس الزمالك عنده مشاكل".

وأكمل:" الصفقات الجديدة مستواها جيد وشاهدتهم في المباراة الودية مع شباب الفريق وبن تايج لاعب جيد ويحتاج للتأقلم".

واستطرد:" الزمالك مركز علي التتويج ببطولة السوبر الأفريقي والأهلي والزمالك ناديين كبيرين ولايصح التقليل منهما".

وتحدث يوسف عن ذكريات السوبر الأفريقي 1994: "لم أقوم بخنق محمد يوسف في السوبر الأفريقي 1994 ومستحيل أفعل ذلك وتدخل محمد يوسف ضدي في مباراة السوبر الأفريقي لم يستحق الطرد للأمانة".

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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