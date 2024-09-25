ليفربول يصعد إلى ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على وست هام

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أحمد جودة - القاهرة - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز الكبير أمام نظيره وست هام يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء على ملعب "أنفيلد".

أحداث مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد في كأس الرابطة

سجل جاريل كوانساه بالخطأ في مرماه الهدف الأول لصالح وست هام يونايتد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول، بعد تسديدة من إدسون ألفاريز من داخل منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بقدم كوانساه وسكنت الشباك في منتصف المرمى.

وتمكن دييجو جوتا من تسجيل هدف التعادل لصالح ليفربول في الدقيقة 25، بعد ضربة مزدوجة من فيديريكو فالفيردي من داخل منطقة الجزاء، تابعها جوتا برأسية من داخل منطقة الـ6 ياردات، سكنت الشباك في أعلى منتصف المرمى.

ونجح نفس اللاعب في تسجيل الهدف الثاني لصالح ليفربول في الدقيقة 49، بعد تمريرة من كورتيس جونز إلى زميله جوتا الذي استقبلها بتسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار حارس مرمى وست هام يونايتد.

واستطاع محمد صلاح أن يحرز الهدف الثالث لصالح ليفربول في الدقيقة 74، بعد تسديدة من كونور برادلي، تصدى لها الحارس فابيانسكي ليتابعها صلاح بتسديدة أخرى من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك.

وتحصل إدسون ألفاريز لاعب وست هام يونايتد على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 76.

وفي الدقيقة 90 من عمر اللقاء، سجل كودي جاكبو الهدف الرابع لصالح ليفربول، بعد تبادل التمريرات بينه وبين داروين نونيز، أنهاها جاكبو بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الخامس لصالح ليفربول والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 3+90، بعد تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك على يسار الحارس فابيانسكي.