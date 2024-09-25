نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتخطى عقبة خيتافي بهدف نظيف في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني في الفوز على نظيره نادي خيتافي في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن لقاءات الجولة السابعة من عمر الدوري الإسباني.

ويقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي عبر الأسطر القليلة القادمة، نتيجة مباراة برشلونة وخيتافي في مشوار بطولة الدوري الإسباني لهذه النسخة 2024-2025.

وفاز برشلونة على خيتافي بهدف دون

رد، في اللقاء الذي احتضنه ملعب لويس كومبانيس الأولمبي ضمن لقاءات بطولة الليجا.

ليفاندوفسكي ينقذ برشلونة من فخ الهزيمة ضد خيتافي

ونجح البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم برشلونة في افتتاح اللقاء بأولى الأهداف في الدقيقة التاسعة عشر من المباراة.

واحتسب حكم المباراة خمس دقائق كوقت بدل من ضائع معلنًا فوز برشلونة على خيتافي بهدف دون رد ضمن لقاءات الدوري الإسباني.

ترتيب برشلونة وخيتافي في الليجا

وبهذا الفوز يواصل برشلونة احتلال صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة، في حين يتجمد رصيد خيتافي عند النقطة الرابعة في المركز التاسع عشر.