نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يغادر إلى سويسرا بعد السوبر الإفريقي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن موعد أجازة مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي والسفر إلي موطنه خلال الفترة القادمة.
كولر يسافر إلى سويسرا عقب مباراة السوبر الإفريقي
أكد الإعلامي خلال برنامجه ستاد المحور أن المدرب السويسري مارسيل كولر سيسافر إلى سويسرا عقب مباراة السوبر الافريقي.
وتابع الغندور:" كولر سيحصل على اجازه قصيرة بعد مباراة السوبر الافريقي وسيسافر إلى بلاده لارتباطات شخصية ".
واختتم: “المدرب السويسري سيعود سريعًا للقاهرة من أجل التجهيز لمباراة العين الإماراتي في بطولة كأس الانتركونتنتال”.