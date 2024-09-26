واختتم: “المدرب السويسري سيعود سريعًا للقاهرة من أجل التجهيز لمباراة العين الإماراتي في بطولة كأس الانتركونتنتال”.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يغادر إلى سويسرا بعد السوبر الإفريقي في المقال التالي

محمد يوسف

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