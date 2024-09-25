نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد، إيجابيا مع نظيره فريق تفينتي أنشخيده، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري الأوروبي.

أهداف مباراة مانشستر يونايتد ضد تفينتي أنشخيده

افتتح التسجيل في الدقيقة 35 من أحداث الشوط الأول، اللاعب كريستيان إريكسن نجم فريق مانشستر يونايتد، بعد تسديدة رائعة.

ثم تمكن اللاعب سام لامرز نجم فريق تفينتي أنشخيده من تسجيل، هدف التعادل في شباك مانشستر يونايتد، عند الدقيقة 68 وسط غفلة من دفاع مانشستر يونايتد.