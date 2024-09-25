نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل لاعبين يكشف مفاجأة بشأن اقتراب سيرجو راموس من الانتقال إلى الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح عمر زعلوك، وكيل اللاعبين، بأن نادي الزمالك يقترب من ضم سيرجيو راموس، المدافع السابق لريال مدريد وإشبيلية.

وفي حديثه، قال زعلوك: "علي هشام نصر تحدث إلي بشأن إمكانية التواصل مع سيرجيو راموس، وبالفعل قمت بالتواصل مع شقيقه ووكيل أعماله."

وأضاف: "لقد أجرينا عدة اجتماعات، وراموس أبدى استعداده للعب في مصر، ولا يزال الموضوع مفتوحًا وسنناقشه بعد مباراة السوبر."

وأشار إلى أن الزمالك قدّم عرضًا للاعب، لكنه طلب مبلغًا أعلى، مما حال دون الوصول إلى اتفاق بين الطرفين، وأعرب عن إمكانية رؤية راموس في صفوف الزمالك بعد مباراة السوبر.

واختتم بالقول: "قد يسهم بعض الأشخاص من خارج الزمالك في تمويل جزء من الصفقة، وآخر تواصل لي معهم كان أمس."