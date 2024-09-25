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أحمد جودة - القاهرة - اعترف المدير الفني لفريق الهلال السعودي لكرة القدم، جورجي جيسوس، بعدم معرفته عن الموعد المحدد لعودة البرازيلي نيمار للمشاركة مع الفريق.

نبأ صادم لجماهير الهلال بشأن عودة نيمار

وبعد الفوز على البكيرية بهدف نظيف الثلاثاء في كأس خادم الحرمين الشريفين، قال جيسوس في تصريحات نشرتها صحيفة الرياضية: "نيمار إضافة كبيرة ليس للهلال فقط، بل للدوري السعودي ككل، ومن سوء الحظ خسارة جهوده بعد انضمامه بقليل".



وأكد: "لا أستطيع تحديد موعد عودته، سننتظر إلى يناير (كانون الثاني) حتى يستعيد كامل عافيته".

وكان نيمار تعاقد مع الهلال في أغسطس (آب) 2023، ولكنه لعب خمس مباريات فقط، حيث أصيب بقطع في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى، خلال مشاركته مع المنتخب البرازيلي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وكان نيمار عاد للتدريبات في يوليو (تموز) الماضي، وانتشرت التكهنات بأن اللاعب اقترب من المشاركة في المباريات وهو ما نفاه المدير الفني.